Джонни Деппа ждет новый суд: актера обвинили в избиении

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Джонни Депп

Джонни Деппа, который недавно одержал победу в суде против бывшей жены Эмбер Херд, ждет новое судебное разбирательство. Иск против актера подал его партнер по фильму “Город лжи” Грег “Рокки” Брукс, который работал менеджером по подбору локаций. Защищать Деппа в суде будет адвокат Камилла Васкес, которая помогла актеру одержать победу над Эмбер Херд, а также адвокат Рэндалл Смит. Судебный процесс начнется 25 июля.

Грег Брукс обвинил Джонни Деппа в том, что актер избил его на съемочной площадке в 2017 году. Брукс рассказал, что Депп два раза ударил его по ребрам, после чего заявил, что заплатит Бруксу 100 тысяч долларов, если он ударит актера по лицу. В иске также говорится, что действия Деппа были “преднамеренными и злонамеренными и были совершены с целью унизить истца”.

Брукс добавил, что “вспыльчивость и алкогольное опьянение” Деппа создали на площадке “враждебную среду”. Позже Брукса уволили с проекта, когда он не стал подписывать отказ от права подать в суд по поводу этого инцидента.

Сам Джонни Депп эти обвинения не отрицает, однако отмечает, что действовал в целях самообороны: по его словам, Брукс “провоцировал” его.

Ранее Эмбер Херд дала интервью, в котором рассказала, почему Джонни Деппу удалось одержать победу.

Как они могли вынести другое решение? Они ​​в течение трех недель слушали свидетельские показания от оплачиваемых сотрудников, а в конце судебного разбирательства — показания от случайных людей. Я их не виню, я их понимаю. Он любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он фантастический актер, — заявила она.

Напомним, суд признал актрису виновной в клевете и обязал выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов. Адвокат актрисы заявила, что у Эмбер нет возможности выплатить деньги, а Камилла Васкес в интервью отметила, что Джонни Депп может отказаться от компенсации.