Джонни Депп заключил мировое соглашение с коллегой, который подал на него в суд за побои

Джонни Депп

Джонни Депп заключил мировое соглашение со своим коллегой по фильму “Город Лжи” Грегом “Рокки” Бруксом, который обвинил его в побоях. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Условия соглашения Джонни Депп должен будет выполнить до конца августа. Детали документа не раскрываются.

Ранее Брукс заявил, что Депп избил его на съемочной площадке, когда они работали вместе в 2017 году. Менеджер по подбору локаций рассказал, что актер дважды ударил его по ребрам, после чего заявил, что заплатит Бруксу 100 тысяч долларов, если тот ударит Джонни по лицу. В иске также указывалось, что действия Деппа были “преднамеренными и злонамеренными”, а также “были совершены с целью унизить истца”. Судебный процесс должен был начаться в конце июля.

Ранее Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд, которую обвинил в клевете. Суд обязал Херд выплатить актеру компенсацию в размере 15 млн долларов.

Сама Херд с решением суда не согласилась, хотя и заявила, что может понять присяжных.

Как они могли вынести другое решение? Они ​​в течение трех недель слушали свидетельские показания от оплачиваемых сотрудников, а в конце судебного разбирательства — показания от случайных людей. Я их не виню, я их понимаю. Он любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он фантастический актер, — рассказала она в интервью.

Несмотря на это, адвокаты Херд направили в суд документы с требованием начать новый судебный процесс.