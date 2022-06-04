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Джонни Депп выпустит совместный альбом с Беком после победы в суде над экс-супругой

Джонни Депп выпустит совместный альбом с Беком после победы в суде над экс-супругой
Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский гитарист Джефф Бек анонсировал новый музыкальный альбом, который будет записан совместно с Джонни Деппом. Актер решился на подобный шаг после победы в суде над экс-супругой Эмбер Херд.

Бек рассказал о творческих планах во время концерта в городе Гейтсхед в Великобритании. Во время мероприятия музыкант поздравил актера с победой в суде над бывшей женой. По словам гитариста, выпуск совместного альбома с Деппом будет запланирован в следующем месяце.

«Мы действительно записали альбом​​​. Я сам не понял, как это произошло. Релиз будет в июле», — заявил Бек.

Ранее суд в США признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал выплатить Джонни Деппу 15 миллионов долларов. При этом звезда «Пиратов Карибского моря» должен выплатить экс-супруге 2 миллиона.

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