Джонни Депп выпустит совместный альбом с Беком после победы в суде над экс-супругой

Британский гитарист Джефф Бек анонсировал новый музыкальный альбом, который будет записан совместно с Джонни Деппом. Актер решился на подобный шаг после победы в суде над экс-супругой Эмбер Херд.
Бек рассказал о творческих планах во время концерта в городе Гейтсхед в Великобритании. Во время мероприятия музыкант поздравил актера с победой в суде над бывшей женой. По словам гитариста, выпуск совместного альбома с Деппом будет запланирован в следующем месяце.
«Мы действительно записали альбом. Я сам не понял, как это произошло. Релиз будет в июле», — заявил Бек.
Ранее суд в США признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал выплатить Джонни Деппу 15 миллионов долларов. При этом звезда «Пиратов Карибского моря» должен выплатить экс-супруге 2 миллиона.