Джонни Депп выпустит совместный альбом с Беком после победы в суде над экс-супругой

Бек рассказал о творческих планах во время концерта в городе Гейтсхед в Великобритании. Во время мероприятия музыкант поздравил актера с победой в суде над бывшей женой. По словам гитариста, выпуск совместного альбома с Деппом будет запланирован в следующем месяце.