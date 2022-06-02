Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд завершен: присяжные вынесли приговор. Эмбер Херд признали виновной в клевете, ее обязали выплатить компенсацию в 15 млн долларов. Присяжные заявили, что Эмбер Херд опорочила Деппа и действовала “со злым умыслом”.

Суд также обязал Деппа выплатить бывшей жене компенсацию в 2 млн долларов по одному из исков: слова его адвоката о том, что Эмбер со своими друзьями устроили погром, после чего вызвали полицию и заявили, что это устроил Джонни, признали неправдой.

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