Джонни Депп устроил “победную” вечеринку перед оглашением результата суда. На ней присутствовала Кейт Мосс

Джонни Депп

За несколько часов до того, как суд присяжных вынес вердикт по делу о клевете между Джонни Деппом и Эмбер Херд, актер уже праздновал победу над бывшей женой — как сообщает Daily Mail, звезда “Пиратов Карибского моря” устроил пышную вечеринку в Лондоне.

Мероприятие проходило в частном клубе Laylow в Ноттинг-Хилле. Компания, которую собрал Джонни, до 5 утра танцевала под “очень громкое техно”, а итоговый счет составил около 300 тысяч долларов.

Это была настоящая тусовка, и она все не заканчивалась. Джонни тогда еще даже не знал, что выиграл суд. Было потрачено очень много денег. Вино, коктейли, помещение были не из дешевых, но тогда подошло к концу его противостояние с Эмбер — видимо, он решить отметить это как следует,

— сообщил изданию инсайдер.

Кейт Мосс

Он добавил, что вечеринку посетила бывшая возлюбленная актера Кейт Мосс, которая на суде выступила в его защиту. Незадолго до этого Кейт уже встречалась с Джонни перед его выступлением в “Альберт-холле”, из-за чего многие начали подозревать, что одна из самых громких пар 90-х могла воссоединиться.

Напомним, что 2 июня суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа и обязал ее выплатить бывшему супругу 15 миллионов долларов в качестве компенсации.

Эмбер Херд и Джонни Депп