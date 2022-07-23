Джонни Депп снова подал в суд на Эмбер Херд

Джонни Депп

Джонни Депп вслед за Эмбер Херд подал апелляцию на решение суда. Об этом сообщает DailyMail со ссылкой на адвокатов актера.

Мы по-прежнему уверены в нашей правоте, а также в том, что этот вердикт останется в силе.

Если госпожа Херд полна решимости продолжать судебный процесс и обжаловала вердикт, то господин Депп подает апелляцию, чтобы гарантировать, что все соответствующие юридические вопросы будут рассмотрены Апелляционным судом, — пишет Deadline со ссылкой на представителя актера.

Ранее решение суда обжаловала Эмбер Херд: по мнению ее адвокатов, суд допустил ряд ошибок во время рассмотрения дела.

В конце мая суд признал Эмбер Херд виновной в клевете против Джонни Деппа и обязал ее выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов. В свою очередь, Джонни Деппа обязали выплатить 2 млн долларов: присяжные признали одно из высказываний актера клеветой.

После суда Эмбер Херд заявила через своих адвокатов, что у нее нет возможности выплатить компенсацию. Кроме того, актриса настаивает на своей правоте и планирует выпустить мемуары, в которых расскажет собственную версию событий.