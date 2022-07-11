Джонни Депп обратился к бывшей жене Эмбер Херд в новых песнях

Джонни Депп и Эмбер Херд

Джонни Депп записал совместный альбом с гитаристом Джеффом Беком и в новых треках упомянул свою бывшую жену Эмбер Херд. Об этом сообщили журналисты The Sunday Times. Альбом выйдет 15 июля.

Так, в одной из песен Депп назвал бывшую жену “собакой”.

Ты сидишь, как собака с семилетним зудом, — поет актер, предположительно, намекая на то, что женился на Эмбер Херд семь лет назад.

В другой песне Деппа прозвучали слова: Если бы у меня была монета, она не дошла бы до твоей руки. По мнению журналистов, речь идет о том, что Джонни Депп не собирается делиться своими деньгами с бывшей женой. Это противоречит более раннему заявлению его адвокатов о том, что актер может отказаться от положенной ему денежной компенсации.

В конце мая завершился судебный процесс по делу о клевете: победу одержал Джонни Депп. По решению суда Эмбер Херд должна выплатить своему бывшему мужу 15 млн долларов, однако актриса заявила через своих представителей, что такой возможности у нее нет.

Кроме того, адвокаты Херд направили в суд документы с требованием назначить новый судебный процесс по делу о клевете из-за ошибок, которые были допущены в предыдущем разбирательстве. По их словам, один из присяжных был “подставным”, а сторона Деппа якобы не представила в суде веских доказательств того, что именно обвинения Эмбер нанесли ущерб его репутации и карьере.