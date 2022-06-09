Джонни Депп может отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд

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Джонни Депп

Адвокаты Джонни Деппа Камилла Васкес и Бенджамин Чу рассказали о судебном процессе актера против бывшей жены Эмбер Херд и заявили, что Депп может отказаться от денег, которые ему должна выплатить Херд. По решению суда актриса должна выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов, включая штраф. Из них около 8 млн долларов причитается Джонни Деппу.

Это дело для мистера Деппа было не о деньгах. Речь шла о восстановлении его репутации, и он сделал это. Мы должны быть осторожны в том, что говорим, но речь шла о репутации мистера Деппа, для него именно это было важно, — подчеркнули Васкес и Чу. Ранее адвокат Эмбер заявила, что у актрисы нет денег на выплату компенсации, и она может объявить себя банкротом.

Адвокаты Джонни Деппа рассказали, что после победы актер наконец сможет восстановить свою репутацию.

С его плеч сняли огромную тяжесть, и я чувствую, что через шесть лет он наконец вернулся к своей жизни, — заявил Чу в утреннем шоу Good Morning America.

Камилла Васкес, которую во время судебного процесса даже заподозрили в романе с Деппом, заявила, что “ключом к победе стало то, что внимание было сосредоточено на фактах и ​​доказательствах, а также на возможности Джонни впервые сказать правду”. Она также прокомментировала слова команды Эмбер Херд о том, что исход суда между Херд и Деппом скажется на судьбе движения MeToo, в рамках которого женщины говорят о пережитом насилии.

Мы призываем каждую жертву насилия высказаться. Но насилие в семье не имеет пола.

В программе Today Васкес также высказалась об обвинениях адвоката Эмбер Херд в том, что на суде не были представлены те доказательства, которые рассматривались на суде в Великобритании.

Это был другой процесс. Неопровержимые доказательства, которые были представлены на суде в Вирджинии, намного превосходят то, что было представлено в Великобритании, и мы считаем, что присяжные поняли их верно. Информацию о том, что команда Деппа “демонизировала Эмбер”, как ранее заявила ее адвокат, Бенджамин Чу назвал “категорически ложной”.

Он отметил, что на суде Депп был более откровенен, в то время как Херд ни за что не брала на себя ответственность. Джонни признавал свои проблемы, он был очень откровенен, говоря о своих проблемах с алкоголем и наркотиками, он был откровенен в отношении некоторых неудачных сообщений, которые он писал, и я думаю, что это был резкий контраст с мисс Херд, которая не казалась откровенной. У нее был ответ на все вопросы, и она ни за что не брала на себя ответственность. Я думаю, что это имело значение.

Чу также прокомментировал заявление о том, что на вердикт повлиял резонанс в социальных сетях.

Социальные сети не сыграли никакой роли. Это решение было принято присяжными на основе доказательств, представленных обеими сторонами, и оно было в подавляющем большинстве случаев в пользу мистера Деппа.

Судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд стал очень громким и вызвал большой общественный резонанс. Скандал активно обсуждался в соцсетях, где большинство пользователей встали на сторону Деппа. Были, однако, и те, кто поддержал Эмбер Херд.

После успешного завершения суда Джонни Депп опубликовал в TikTok видео, в котором поблагодарил своих поклонников. Также в сети появились слухи о том, что актер может вернуться во франшизу “Пираты Карибского моря”. Эмбер Херд, напротив, потеряла роль: все сцены с ее героиней Мерой вырежут из фильма “Аквамен-2”.

Адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес после успешного завершения дела Джонни Деппа получила повышение: как сообщили западные СМИ, она стала партнером в фирме, в которой работала.