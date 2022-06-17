Джон Сноу вернется на экраны в сиквеле “Игры престолов”

Кит Харингтон в роли Джона Сноу

HBO снимет сиквел сериала “Игра престолов”. В центре сюжета окажется один из главных героев “Игры престолов” Джон Сноу, роль которого снова исполнит Кит Харингтон. За эту роль актер был дважды номинирован на премию “Эмми”.

Как сообщает The Hollywood Reporter, действие нового сериала будет происходить после событий, описанных в “Игре престолов”: в финале сериала Джон Сноу узнал свое настоящее имя и был изгнан из Вестероса, чтобы начать новую жизнь.

Появятся ли в сиквеле другие герои сериала, например, сестры Джона Сноу Санса и Арья Старк, пока не уточняется.

Напомним, что съемки в “Игре престолов” дались Киту Харингтону нелегко: после завершения сериала он впал в депрессию. После окончания съемок в сериале актер на год приостановил актерскую карьеру и даже отправился в реабилитационный центр, где лечился от алкогольной зависимости и депрессии.

Этим летом на экраны выйдет еще один спин-офф “Игры престолов” под названием “Дом дракона”. Действие сериала происходит за 200 лет до начала событий, описанных в “Игре престолов”. “Дом дракона” стартует 21 августа этого года.