Джоди Комер, Оливия Колман на церемонии вручения премии BAFTA в области телевидения

Джоди Комер

В Лондоне 8 мая прошла 75-я церемония вручении премии BAFTA в области телевидения. Мероприятие посетили многие звезды кино и сериалов — Никола Кохлан (“Бриджертоны”), Оливия Колман (“Корона”), Мартин Фриман (“Шерлок”), Шути Гатва (“Половое воспитание”) и многие другие.

Триумфаторами вечера стали Шон Бин и Джоди Комер, победившие в номинациях “Лучший актер” и “Лучшая актриса”. Лучшим драматическим сериалом был назван проект “На моем месте” Люси Форбс, а лучшим мини-сериалом — “Срок” Льюиса Арнольда.

Лидировавший по количеству номинаций сериал “Это грех” в итоге не был отмечен ни одной наградой.

Оливия Колман Элинор Томлинсон Эмили Уотсон Мишель Кигэн и Марк Райт Никола Кохлан

Джоди Комер Олли Александр Эйми Лу Вуд

Мартин Фриман

Шути Гатва

Джо Элвин