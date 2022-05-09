    В тренде

    Джоди Комер, Оливия Колман на церемонии вручения премии BAFTA в области телевидения

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Джоди Комер, Оливия Колман на церемонии вручения премии BAFTA в области телевидения

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Красная дорожка





    967


    Джоди Комер

    В Лондоне 8 мая прошла 75-я церемония вручении премии BAFTA в области телевидения. Мероприятие посетили многие звезды кино и сериалов — Никола Кохлан (“Бриджертоны”), Оливия Колман (“Корона”), Мартин Фриман (“Шерлок”), Шути Гатва (“Половое воспитание”) и многие другие.

    Триумфаторами вечера стали Шон Бин и Джоди Комер, победившие в номинациях “Лучший актер” и “Лучшая актриса”. Лучшим драматическим сериалом был назван проект “На моем месте” Люси Форбс, а лучшим мини-сериалом — “Срок” Льюиса Арнольда.

    Лидировавший по количеству номинаций сериал “Это грех” в итоге не был отмечен ни одной наградой.

    Оливия КолманОливия КолманЭлинор ТомлинсонЭлинор ТомлинсонЭмили УотсонЭмили УотсонМишель Кигэн и Марк РайтМишель Кигэн и Марк РайтНикола КохланНикола Кохлан

    Джоди КомерДжоди КомерОлли АлександрОлли АлександрЭйми Лу ВудЭйми Лу ВудМартин Фриман

    Мартин Фриман

    Шути Гатва

    Шути Гатва

    Джо Элвин

    Джо Элвин

     


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Gettyimages.ru


    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »