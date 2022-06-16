Джоан Роулинг заявила пранкерам Лексусу и Вовану, что подумает о смене шрама на лбу Гарри Поттера на украинский трезубец

Пранкеры Лексус и Вован разыграли знаменитую британскую писательницу Джоан Роулинг, автора саги о приключениях волшебника Гарри Поттера. Фрагменты розыгрыша показали на ПМЭФ-2022, передает РИА Новости.
Во время дискуссии «Fake News в эпоху глобализации» Вован и Лексус представили запись разговора с Роулинг от имени президенте Украины Владимира Зеленского. Знаменитая писательница, отвечая на каверзные вопросы пранкеров, заявила, что нужно продолжать оказывать давление на РФ.
«Я думаю, что надо оказывать давление на Россию культурно и экономически. Я, безусловно, поддерживаю гораздо более жесткие санкции против России», — сказала она Лексусу и Вовану, думая, что обращается к украинскому президенту.
Пранкеры спросили Роулинг, может ли она сменить шрам в виде молнии на лбу у Гарри Поттера на след в виде украинского трезубца, а прическу знаменитого волшебника – на чуб в запорожском стиле.
«Я изучу этот момент… Может быть, мне было бы полезно сделать что-то с этим самой, в соцсетях. Я думаю, что это сразу попадет в газеты. Безусловно, это то, что я могу сделать сама», — ответила Роулинг.
Писательница не так давно подверглась травле, став жертвой «культуры отмены» в связи с обвинениями в трансфобии. Теперь Роулинг, судя по ее высказыванию, хочет сама включиться в «культуру отмены», присоединившись к критике РФ и к попыткам изоляции культурного поля страны.