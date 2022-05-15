Джоан Роулинг заявила, что Азербайджан был достоин лучшего результата на Евровидении

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Писательница Джоан Роулинг высказалась о Евровидении, которое состоялось 14 мая в Турине. Она считает, что представитель Азербайджана должен был получить более высокие баллы.
В этом году от Азербайджана на международный конкурс поехал певец Надир Рустамли с песней Fade To Black. Артист занял 16 место, получив 103 балла от членов жюри и всего три от зрителей. Писательница посчитала результаты несправедливыми.
«Азербайджан был ограблен на Евровидении», — написала Роулинг в Twitter-аккаунте.
Победителями Евровидения в этом году стала украинская группа Kalush Orchestra, которая выступала с песней на родном языке под названием Stefania. Коллектив получил 192 балла от жюри и 439 от зрителей.
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