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    Джоан Роулинг заявила, что Азербайджан был достоин лучшего результата на Евровидении

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Джоан Роулинг заявила, что Азербайджан был достоин лучшего результата на Евровидении

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    Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

    Писательница Джоан Роулинг высказалась о Евровидении, которое состоялось 14 мая в Турине. Она считает, что представитель Азербайджана должен был получить более высокие баллы.

    В этом году от Азербайджана на международный конкурс поехал певец Надир Рустамли с песней Fade To Black. Артист занял 16 место, получив 103 балла от членов жюри и всего три от зрителей. Писательница посчитала результаты несправедливыми. 

    «Азербайджан был ограблен на Евровидении», — написала Роулинг в Twitter-аккаунте.

    Победителями Евровидения в этом году стала украинская группа Kalush Orchestra, которая выступала с песней на родном языке под названием Stefania. Коллектив получил 192 балла от жюри и 439 от зрителей. 

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