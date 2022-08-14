Джоан Роулинг выразила поддержку Салману Рушди и начала получать угрозы: “Ты следующая”

Джоан Роулинг

Джоан Роулинг пригрозили расправой после того, как она выразила поддержку писателю Салману Рушди, на которого было совершено нападение в Нью-Йорке.

Узнав о том, что случилось с ее коллегой, Роулинг написала в твиттере (Twitter заблокирован на территории РФ):

Какие ужасные новости, мне дурно при мысли об этом. Надеюсь, с ним все будет хорошо.

На это пользователь соцсети под именем Мир Асиф Азиз ответил: “Не волнуйся, ты следующая”. Как сообщает Daily Mail, Азиз — экстремист, который ранее назвал преступника, совершившего покушение на Рушди, “революционным шиитским борцом”. Сам себя он описывал на своей странице как студента из Пакистана, общественного деятеля и политического активиста. В настоящий момент его аккаунт в Twitter удален.

Создательница мира Гарри Поттера уже обратилась за защитой к представителям органов правопорядка.

Напомним, что на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди напали во время литературного мероприятия в здании Института Чаутоквы в Нью-Йорке. Преступник нанес лауреату Букеровской премии несколько ножевых ранений. Рушди экстренно прооперировали, в настоящий момент он уже отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и может говорить.

Рушди — автор скандального романа “Сатанинские стихи”, который в 1988 году вызвал протесты в мусульманском сообществе. Произведение посчитали богохульным и запретили в Иране.