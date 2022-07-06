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Джоан Роулинг призвала Бориса Джонсона покинуть британское правительство

Джоан Роулинг призвала Бориса Джонсона покинуть британское правительство
imago stock&people/Global Look Press

Британская писательница Джоан Роулинг, известная по серии книг о Гарри Поттере, обратилась к премьер-министру Борису Джонсону. Она опубликовала сообщение на своей странице в Twitter, в котором призвала политика уйти в отставку.

Роулинг является ярой противницей Консервативной партии и ее действующего лидера. Она также выступала против выхода Великобритании из Евросоюза. 

«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть (себе могилу)», — написала она, добавив хештег #JohnsonMustGo.

Положение Джонсона особенно ухудшилось за последние сутки. Свои должности по причине утраты доверия покинули 38 членов его правительства. При этом сам Джонсон заявил, что не намерен освобождать кресло премьер-министра, пишет RT.

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RusNewsToday24
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