Джоан Роулинг призвала Бориса Джонсона покинуть британское правительство

Британская писательница Джоан Роулинг, известная по серии книг о Гарри Поттере, обратилась к премьер-министру Борису Джонсону. Она опубликовала сообщение на своей странице в Twitter, в котором призвала политика уйти в отставку.
Роулинг является ярой противницей Консервативной партии и ее действующего лидера. Она также выступала против выхода Великобритании из Евросоюза.
«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть (себе могилу)», — написала она, добавив хештег #JohnsonMustGo.
Положение Джонсона особенно ухудшилось за последние сутки. Свои должности по причине утраты доверия покинули 38 членов его правительства. При этом сам Джонсон заявил, что не намерен освобождать кресло премьер-министра, пишет RT.