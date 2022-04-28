Джоан Роулинг попалась на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса

Писательница по просьбе пранкеров разместила в своем Twitter-аккаунте «благотворительный сайт с поддержкой Украины». Как оказалось, закрепленная в профиле ссылка ведет на Rutube-канал блогеров, где они разоблачают украинские фейки. Пост находится на аккаунте Роулинг уже больше суток.