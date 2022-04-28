Джоан Роулинг попалась на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса

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Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
Писательница по просьбе пранкеров разместила в своем Twitter-аккаунте «благотворительный сайт с поддержкой Украины». Как оказалось, закрепленная в профиле ссылка ведет на Rutube-канал блогеров, где они разоблачают украинские фейки. Пост находится на аккаунте Роулинг уже больше суток.
«Мы попросили ее пропиарить наш сайт “во славу Украины”, а потом сделали сайт, где поставили редирект на наше новое шоу на Rutube», — рассказал Вован.
На Twitter писательницы подписано около 14 миллионов пользователей. Большое количество фолловеров, переходя по ссылке, переходило на сайт, который не ожидали увидеть.
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