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    Джоан Роулинг попалась на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Джоан Роулинг попалась на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса

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    imago stock&people/Global Look Press

    Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

    Писательница по просьбе пранкеров разместила в своем Twitter-аккаунте «благотворительный сайт с поддержкой Украины». Как оказалось, закрепленная в профиле ссылка ведет на Rutube-канал блогеров, где они разоблачают украинские фейки. Пост находится на аккаунте Роулинг уже больше суток.

    «Мы попросили ее пропиарить наш сайт “во славу Украины”, а потом сделали сайт, где поставили редирект на наше новое шоу на Rutube», — рассказал Вован.

    На Twitter писательницы подписано около 14 миллионов пользователей. Большое количество фолловеров, переходя по ссылке, переходило на сайт, который не ожидали увидеть.  

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