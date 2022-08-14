Джоан Роулинг испугалась угрозы нападения и обратилась в полицию

Писательница Джоан Роулинг обратилась в полицию из-за угроз после нападения на коллегу.
Роулинг посочувствовала писателю Салману Рушди, который подвергся нападению. Однако следом за своим комментарием тоже получила угрозу.
«Не переживай, ты следующая», — написал пользователь Сети под сочувственным комментарием Роулинг в Twitter.
Британская писательница испугалась адресной угрозы и обратилась в полицию. Этот случай не единственный, когда ей приходится сталкиваться с подобным запугиванием в свой адрес, и ранее уже обращалась в правоохранительные органы.