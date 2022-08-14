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Джоан Роулинг испугалась угрозы нападения и обратилась в полицию

Джоан Роулинг испугалась угрозы нападения и обратилась в полицию
globallookpress.com/Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com

Писательница Джоан Роулинг обратилась в полицию из-за угроз после нападения на коллегу.

Роулинг посочувствовала писателю Салману Рушди, который подвергся нападению. Однако следом за своим комментарием тоже получила угрозу.

«Не переживай, ты следующая», — написал пользователь Сети под сочувственным комментарием Роулинг в Twitter.

Британская писательница испугалась адресной угрозы и обратилась в полицию. Этот случай не единственный, когда ей приходится сталкиваться с подобным запугиванием в свой адрес, и ранее уже обращалась в правоохранительные органы.

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RusNewsToday24
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