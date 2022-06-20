Новости0

Джо Байден заявил о большой вероятности членства Украины в ЕС

Джо Байден заявил о большой вероятности членства Украины в ЕС
Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность вступления Украины в европейскую коалицию.

Американский лидер заявил большой вероятности членства страны в Евросоюзе. Подробности по выступлению Байдена пока не сообщаются.

Вступление Украины в ЕС стало популярной темой в мировой прессе. Еврокомиссия дала официальную рекомендацию по предоставлению стране статуса кандидата на членство в коалиции.

Президент России Владимир Путин также высказался об этой истории. Москва не против членства Украины в ЕС, подчеркнул лидер РФ во время выступления на ПМЭФ. 

Байден США Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.