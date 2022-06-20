Джо Байден заявил о большой вероятности членства Украины в ЕС

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность вступления Украины в европейскую коалицию.
Американский лидер заявил большой вероятности членства страны в Евросоюзе. Подробности по выступлению Байдена пока не сообщаются.
Вступление Украины в ЕС стало популярной темой в мировой прессе. Еврокомиссия дала официальную рекомендацию по предоставлению стране статуса кандидата на членство в коалиции.
Президент России Владимир Путин также высказался об этой истории. Москва не против членства Украины в ЕС, подчеркнул лидер РФ во время выступления на ПМЭФ.