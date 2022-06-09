Джо Байден назвал проклятьем бьющую рекорды в США инфляцию

Инфляция, бьющая рекорды в США, — это «проклятье», заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
В эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела Джо Байден отметил, что высокая инфляция в стране «пожирает» «американскую мечту».
«Инфляция — это проклятье нашего существования», — заявил президент США.
Ведущий ток-шоу предложил воспользоваться фломастером, который, возможно, оставит Дональд Трамп, и поправить цифры.
Как указали специалисты Всемирного банка, на рост инфляции оказали влияние как новые вспышки коронавируса в Китае, так и ситуация на Украине.
В США в последние годы сложилась тенденция на очень сильный рост стоимости бензина, напрямую влияющий на инфляцию. Первопричина — подорожание нефти, и Белый дом любит связывать рост стоимости черного золота с украинским кризисом: введенные Вашингтоном же санкции против РФ привели к росту цен на энергоресурсы во всем мире. Однако единицы из американских спикеров признают, что страна сама с удовольствуем «вставляет себе палки в колеса».