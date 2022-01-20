Джо Байден попал в список самых непопулярных американских президентов

Средний рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена стал одним из самых низких за всю историю страны. Такие выводы сделали в компании Morning Consult.

Согласно результатам исследования, среднегодовой рейтинг одобрения нынешнего американского президента составил 49%. Такой же показатель был у Барака Обамы. Больше всего Байдена поддерживали в январе и апреле прошлого года – 57%. В январе этот показатель упал до 40%, отметили аналитики.

Низкие показатели одобрения были и у других президентов Соединенных Штатов. Так у Рональда Рейгана ему оказывали поддержку 48% в январе 1982 года. У Дональда Трампа этот показатель был ниже еще на десять процентов – 38%. У остальных глав страны уровень поддержки был не ниже 54% с 1954 года.

Как отметили аналитики в другом исследовании, в декабре прошлого года деятельность Джо Байдена не устроила 55% американцев. В октябре прошлого года против нынешнего главы США выступали 54% граждан США.

загрузка...