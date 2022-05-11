Джо Байден не сумел ответить на вопрос, виноват ли он в инфляции в США

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Президент США Джо Байден не смог сформулировать четкий ответ на вопрос журналиста, кто ответственен за рост инфляции в Соединенных Штатах.
Хозяин Белого дома выступил перед прессой и держал речь про меры по борьбе с инфляцией в США, передает РИА Новости. Один из журналистов задал вопрос, причисляет ли Байден себя и свою администрацию к лицам, ответственным за рост цен.
«Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти», — невпопад ответил Байден, и принялся перечислять причины инфляции.
Журналисту пришлось повторить вопрос, но и во второй раз внятного ответа не последовало. Байден лишь сказал, что в инфляции виноваты пандемия коронавируса и «действия Путина», связанные с Украиной. Президент США до этого не раз пытался так или иначе связать действия РФ с инфляцией в Соединенных Штатах.
Некоторые страны Запада ввели санкции в адрес РФ после начала спецоперации на Украине, меры коснулись поставок российских энергоресурсов за рубеж. Подобные меры обернулись экономическими проблемами для Европы и США, вызвав рост цен на топливо, продукты, электроэнергию. Многие западные политики и эксперты заключали, что санкции могут сильнее всего ударить именно по странам ЕС, нежели по России.