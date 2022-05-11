Джо Байден не сумел ответить на вопрос, виноват ли он в инфляции в США

Журналисту пришлось повторить вопрос, но и во второй раз внятного ответа не последовало. Байден лишь сказал, что в инфляции виноваты пандемия коронавируса и «действия Путина», связанные с Украиной. Президент США до этого не раз пытался так или иначе связать действия РФ с инфляцией в Соединенных Штатах.