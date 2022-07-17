Джилл Байден назвала главную ошибку своего мужа на посту президента

Жена президента США Джо Байдена Джилл прокомментировала промежуточные итоги работы мужа на посту главы государства. Об этом пишет Daily Mail.
По ее словам, у Байдена были весьма большие амбиции перед вступлением в должность. Однако он совершил ряд ошибок, главной из которых стали недочеты в расставлении приоритетов.
«У президента было так много надежд и планов на то, что он хотел сделать, но каждый раз, когда вы оборачивались, ему приходилось решать насущные проблемы», — сказала она.
Этой осенью Байдену исполнится 80 лет. Обозреватель газеты The Wall Street Journal Лэнс Морроу посоветовал главе государства еще раз хорошенько обдумать планы о выдвижении на второй президентский срок, сравнив его с заржавевшим Железным Дровосеком, сообщает телеканал «360».