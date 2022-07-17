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Джилл Байден назвала главную ошибку своего мужа на посту президента

Джилл Байден назвала главную ошибку своего мужа на посту президента
Global Look Press/ Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Жена президента США Джо Байдена Джилл прокомментировала промежуточные итоги работы мужа на посту главы государства. Об этом пишет Daily Mail.

По ее словам, у Байдена были весьма большие амбиции перед вступлением в должность. Однако он совершил ряд ошибок, главной из которых стали недочеты в расставлении приоритетов.

«У президента было так много надежд и планов на то, что он хотел сделать, но каждый раз, когда вы оборачивались, ему приходилось решать насущные проблемы», — сказала она.

Этой осенью Байдену исполнится 80 лет. Обозреватель газеты The Wall Street Journal Лэнс Морроу посоветовал главе государства еще раз хорошенько обдумать планы о выдвижении на второй президентский срок, сравнив его с заржавевшим Железным Дровосеком, сообщает телеканал «360».

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RusNewsToday24
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