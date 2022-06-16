Джигурда раскрыл правду об увольнении Андрея Малахова с Первого канала

Шоумен, актер и исполнитель песен Никита Джигурда сделал неожиданное заявление, раскрыв ранее неизвестные подробности о карьере телеведущего Андрея Малахова.
Джигурда в эфире YouTube-канала «Звездач» осветил один из эпизодов жизни Малахова. Телеведущий долгое время работал на Первом канале, но уволился оттуда и перешел на «Россию-1». Джигурда объяснил, почему на само деле это произошло.
«Да, у меня был с Андрюшей конфликт, когда меня “мочили” фейками безбожно. И пару раз, на мой взгляд, он переходил ту черту, которую нельзя было переходить. Более того, мы же с супругой моей, олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, после этих ток-шоу подали в суд. И результатом этого суда стал перевод команды Андрюши с редакторами на российский канал», — рассказал Джигурда.
Впрочем, он отметил, что сумел найти примирение с Малаховым, так как тот в итоге оказался «вменяемым и талантливым человеком». Отметим, Малахов пока не подтвердил это высказывание Джигурды.