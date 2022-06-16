Джигурда раскрыл правду об увольнении Андрея Малахова с Первого канала

«Да, у меня был с Андрюшей конфликт, когда меня “мочили” фейками безбожно. И пару раз, на мой взгляд, он переходил ту черту, которую нельзя было переходить. Более того, мы же с супругой моей, олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, после этих ток-шоу подали в суд. И результатом этого суда стал перевод команды Андрюши с редакторами на российский канал», — рассказал Джигурда.