Джиджи Хадид выпустила коллекцию купальников с подругой детства и посвятила ее своей дочери Хай

Джиджи Хадид и Франческа Айелло

Модель Джиджи Хадид, которая недавно отметила свое 27-летие, представила новую модную коллаборацию — коллекцию купальников для бренда Frankies Bikinis. Новая линейка включает в себя милую дань уважения годовалой дочери модели Хай. Принт с изображением олененка с матерью должен как раз символизировать Хадид и ее первенца от бывшего бойфренда Зейна Малика.

Джиджи Хадид

Над коллекцией Джиджи работала с основательницей бренда Франческой Айелло, которая также является лучшей подругой детства модели. Вместе они снялись для лукбука, а автором фотосессии стала еще одна подруга детства — Алана О’Херлихи.

Вдохновением для этой коллекции стало время, которое Джиджи провела в своем семейном доме в Пенсильвании, и все воспоминания, связанные с тем местом, с друзьями и семьей,

— поделилась дизайнер.



Джиджи Хадид и Франческа Айелло

Тему детства и детей должны отражать оттенки желтого и нежно-голубого, использованные в коллекции, а также романтичные детали, такие как оборки.

Фрэнки и я были друзьями так долго! Еще до того как начались наши карьеры, мы подбадривали друг друга во всем и всегда,

— добавила Джиджи, рассказав, что в честь дружбы они добавили в коллекцию принт со своими инициалами.

Всего в коллекцию вошло 98 предметов размером от XS до XXL и по цене от 45 до 185 долларов. Первый дроп коллекции выйдет 11 мая, второй — 2 июня.