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    Джиджи Хадид отметила день рождения с сестрой Беллой и Блейк Лайвли

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Джиджи Хадид отметила день рождения с сестрой Беллой и Блейк Лайвли

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    Звездный стиль





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    Джиджи Хадид с визажистом Патриком Та на вечеринке

    23 апреля модели Джиджи Хадид исполнилось 27 лет. Это событие она отметила в частном клубе Zero Bond в Нью-Йорке в компании своих родных и звездных друзей, среди которых были Блейк Лайвли, Эмили Ратажковски, Хелена Кристенсен. Сама именинница появилась на публике в белом кружевном наряде с корсетом и прозрачными брюками Dion Lee. Дополняли образ украшения Jacquie Aiche. Смелый образ Джиджи активно обсуждали в сети, отмечая, что модель, которая в сентябре 2020 года стала мамой, находится в отличной физической форме.

    Джиджи Хадид и Белла Хадид (на заднем плане)Джиджи Хадид и Белла Хадид (на заднем плане)Патрик Та и Джиджи ХадидПатрик Та и Джиджи Хадид

    Внимание публики привлекло и появление Блейк Лайвли, которая была среди гостей вечеринки. Многим образ актрисы напомнил о ее культовой экранной героине — Серене ван дер Вудсен из “Сплетницы”. Блейк, которая для выхода в свет в последние годы чаще выбирала брючные костюмы или платья в пол, на этот раз появилась в ярком мини-платье Sergio Hudson. Фиолетовый наряд она дополнила красными туфлями на платформе и толстом каблуке и красным клатчем.

    Блейк ЛайвлиБлейк Лайвли

    Джиджи Хадид с отцом МохаммедомДжиджи Хадид с отцом Мохаммедом

    Была среди гостей, конечно, и младшая сестра Джиджи, Белла Хадид, которая поздравила ее с днем рождения в инстаграме*.

    Ты учишь меня чему-то новому каждый день, и иногда я просто улыбаюсь, потому что мне так повезло быть твоей младшей сестренкой,

    — написала Белла, поделившись несколькими фотографиями, в том числе и снимком с Джиджи и ее дочерью Хай за кулисами съемок Versace.

    Джиджи Хадид с дочерьюДжиджи Хадид с дочерью

    *Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Фото
    Legion-media.ru


    Фото
    Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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