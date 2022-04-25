Джиджи Хадид отметила день рождения с сестрой Беллой и Блейк Лайвли

Джиджи Хадид с визажистом Патриком Та на вечеринке

23 апреля модели Джиджи Хадид исполнилось 27 лет. Это событие она отметила в частном клубе Zero Bond в Нью-Йорке в компании своих родных и звездных друзей, среди которых были Блейк Лайвли, Эмили Ратажковски, Хелена Кристенсен. Сама именинница появилась на публике в белом кружевном наряде с корсетом и прозрачными брюками Dion Lee. Дополняли образ украшения Jacquie Aiche. Смелый образ Джиджи активно обсуждали в сети, отмечая, что модель, которая в сентябре 2020 года стала мамой, находится в отличной физической форме.

Джиджи Хадид и Белла Хадид (на заднем плане) Патрик Та и Джиджи Хадид

Внимание публики привлекло и появление Блейк Лайвли, которая была среди гостей вечеринки. Многим образ актрисы напомнил о ее культовой экранной героине — Серене ван дер Вудсен из “Сплетницы”. Блейк, которая для выхода в свет в последние годы чаще выбирала брючные костюмы или платья в пол, на этот раз появилась в ярком мини-платье Sergio Hudson. Фиолетовый наряд она дополнила красными туфлями на платформе и толстом каблуке и красным клатчем.

Блейк Лайвли

Джиджи Хадид с отцом Мохаммедом

Была среди гостей, конечно, и младшая сестра Джиджи, Белла Хадид, которая поздравила ее с днем рождения в инстаграме*.

Ты учишь меня чему-то новому каждый день, и иногда я просто улыбаюсь, потому что мне так повезло быть твоей младшей сестренкой,

— написала Белла, поделившись несколькими фотографиями, в том числе и снимком с Джиджи и ее дочерью Хай за кулисами съемок Versace.

Джиджи Хадид с дочерью

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