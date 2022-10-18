Джейсон Судейкис “плакал, пил и бросался под машину”, когда Оливия Уайлд ушла от него к Гарри Стайлсу

Джейсон Судейкис и Оливия Уайлд

Бывшая няня детей Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса рассказала в интервью Daily Mail, что актер очень тяжело переживал расставание и даже пытался шантажировать возлюбленную, не отпуская на свидание с Гарри Стайлсом.

По словам няни, Оливия Уайлд рассталась с Судейкисом не в начале 2020 года, как она утверждала, а всего через несколько недель после того, как начала работать над фильмом “Не волнуйся, солнышко” вместе с Гарри Стайлсом, с которым позже начала встречаться. Хотя, по словам Оливии, они расстались друзьями, няня утверждает, что Судейкис пил в одиночестве дома и говорил ей, что Оливия “с кем-то спит” и “бросила их”.

По словам няни, после знакомства с Гарри Оливия выглядела “одурманенной” и проводила много времени на работе, а вскоре и вовсе переехала в отель.

Когда я вернулась после выходных, он много плакал. Я вообще не знала, что произошло. После того, как я подготовила детей, Джейсон поднялся наверх и пил кофе. Он плакал и бесился, говоря: “Она бросила нас, она ушла от нас!” У него было разбито сердце, мне было очень жаль его. Он начал рассказывать мне подробности о ее отношениях со Стайлсом, и заявил что она подставила его, сделала ему первый шаг. Она поцеловала его на одном из ужинов для актеров в Палм-Спрингс. После этого Судейкис запретил слушать музыку Гарри Стайлса в своем доме.

Подробности отношений Гарри и Оливии Судейкис узнал случайно: Оливия оставила дома часы Apple, и актер прочитал сообщения, которые на них пришли.

Сотрудница поделилась и другим неприятным инцидентом — Судейкис пришел в ярость, когда увидел, что она готовит салат для Гарри со своей “особой заправкой” на их кухне. Актер решил помешать возлюбленной уехать и лег под колеса ее машины. Она приготовила салат, сделала особую заправку и уходит, чтобы поужинать с Гарри. У нее есть особая заправка для салата, которую она делает для нас, и она взяла использовала ее, чтобы приготовить салат для Гарри, — рассказал Судейкис няне. Няня отметила, что Джейсон лег под колеса специально, чтобы она опоздала на встречу с Гарри.

Я боюсь тебя, Джейсон, я тебя боюсь, — заявила ему Оливия. Если ты боишься меня, почему ты оставляешь своих детей со мной и уходишь к другому мужчине? — ответил на это Судейкис.

Ради того, чтобы сохранить семью, актер был готов посещать психотерапевта вместе с Оливией, однако результата это не дало: как рассказала няня, специалист даже сравнил увлечение актрисы Стайлсом с наркотической зависимостью.

Сами Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис прокомментировали интервью няни изданию Daily Mail. Как родителям, нам невероятно грустно узнавать, что бывшая няня двух наших маленьких детей решила публично выдвигать ложные и непристойные обвинения в наш адрес. Роман Оливии с Гарри Стайлсом, который на 10 лет младше нее, резко осудили пользователи сети. Актрису обвиняли в измене мужа, также не раз упрекали в том, что она не занимается детьми. Среди тех, кому не понравился роман Уайлд, оказалась и актриса Флоренс Пью, вместе со Стайлсом исполнившая одну из главных ролей в фильме “Не волнуйся, солнышко”.

Судейкис и Уайлд начали встречаться в 2011 году, а в 2013 году объявили о помолвке. В 2020 году пара рассталась. У них двое детей, сын Отис и дочь Дейзи.