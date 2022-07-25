Джейсон Момоа попал в аварию — в машину актера врезался мотоциклист

Джейсон Момоа

Джейсон Момоа попал в серьезную аварию в окрестностях Лос-Анджелеса — в машину актера врезался мотоциклист. Об этом сообщает издание TMZ, в распоряжении которого оказалось видео с места ДТП.

Звезда фильма “Аквамен” ехал на своем автомобиле Oldsmobile 1970 года выпуска по трассе Олд-Топанга-Каньон-роуд неподалеку от Калабасаса, когда в него на повороте врезался мотоциклист, ехавший по встречной полосе. Мотоциклист влетел в передний бампер автомобиля Момоа, после чего перевернулся.

Несмотря на серьезные повреждения транспортного средства, водитель мотоцикла остался жив: его доставили в больницу. Предположительно, мужчина получил травму ноги.

Сам Момоа, по сообщениям источников издания, не пострадал: на видео, опубликованном TMZ, видно, что актер направляется к своему автомобилю.

Ранее в СМИ появились слухи о новом романе Момоа после расставания с женой: актер начал встречаться с актрисой Эйсой Гонсалес. Позже инсайдеры сообщили о расставании пары после нескольких месяцев отношений.