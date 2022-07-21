Джейн Фонда: “Секс с годами становится только лучше”

Джейн Фонда

Джейн Фонда в свои 84 года не против поговорить на откровенные темы. В интервью для радиошоу Энди Коэна звезда ответила на вопросы ведущего о сексе в зрелом возрасте.

Собственную личную жизнь в настоящее время актриса описала словом “соло”, однако на вопрос Коэна о том, правда ли, что с годами секс только лучше, ответила утвердительно:

Думаю, это так. Мне кажется, женщины с возрастом перестают бояться говорить о том, чего хотят. Знаете, мы столько времени теряем зря только потому, что не хотим сказать прямо: “Минуточку, подожди, нет-нет, помедленнее. И немного левее”. Ну, вы понимаете, нам никогда не хочется этого говорить. Но, когда становишься старше, ты уже думаешь: “Ну нет, я знаю, чего хочу, дай мне то, что я хочу”.

Фонда, которая прославилась в 60-е, а в 80-е считалась “королевой аэробики”, продолжает регулярно сниматься для глянца, и журналисты часто задают ей вопросы о возрасте.

В еще одном из недавних интервью Джейн сказала:

Знаю, звучит странно, но становиться старше — это здорово. По крайней мере, это точно лучше альтернативного варианта — умереть.

Звезда заявила, что “чувствовала себя более старой в 20” и что в молодости, по ее мнению, у людей гораздо больше сложностей — они не могут определиться, чем желают заниматься, чего хотят от жизни:

Сейчас проще, ты говоришь себе: “О, со мной все уже это было, и меня это не особо волнует”. Ты гораздо спокойнее, дружелюбнее по отношению к миру, в целом счастливее. И хорошо понимаешь, что имеет значение, а что нет, поэтому не тащишь за собой весь этот лишний багаж,

— рассуждает актриса.

Замужем Фонда была трижды. Пять лет назад она рассталась с бойфрендом, музыкальным продюсером Ричардом Перри, с которым провела восемь лет. После этого актриса заявила, что “завязала со свиданиями” и счастлива одна.