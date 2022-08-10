Джейн Фонда рассказала, что Дженнифер Лопес спасла ее карьеру в кино

Джейн Фонда и Дженнифер Лопес в фильме “Если свекровь — монстр”

Актриса Джейн Фонда в интервью Daily Mirror призналась, что Дженнифер Лопес спасла ее карьеру и вернула в кино. Обладательница двух премией “Оскар” снова обрела популярность в 2005 году после 15-летнего перерыва благодаря фильму “Если свекровь — монстр”, в котором она снималась вместе с Лопес.

Самой большой удачей для меня было получить роль в фильме “Если свекровь — монстр” в тот момент моей карьеры, когда я не работала в актерском бизнесе уже больше 15 лет, — рассказала она.



Джейн Фонда и Дженнифер Лопес в фильме “Если свекровь — монстр”

Мы снимались с Дженнифер Лопес, и это было отличное возвращение для меня. Мне было почти 65 лет, когда я вдруг получила эту роль. Это был единственный умный поступок в моей карьере — люди пойдут в кино, чтобы посмотреть на Джей Ло, и заново откроют для себя Фонду. Так и произошло. Фильм собрал более 150 млн долларов по всему миру, а Джейн Фонда в дальнейшем получила еще несколько ролей в кино.

Джейн Фонде сейчас 84 года. Она известна по таким фильмам, как “Барбарелла”, “Босиком по парку”, а также по картинам “Клют” и “Возвращение домой”, за которые она получила премии “Оскар”.

На пике своей карьеры в 70-х годах она взяла паузу в актерской деятельности и стала активисткой: актриса выступала против войны во Вьетнаме. Активистскую деятельность Фонда продолжает и сейчас: она борется за права женщин и выступает против сексизма.

В 80-х годах она снова оказалась на пике популярности после того, как выпустила серию кассет с упражнениями по аэробике. По словам Фонды, это тоже стало борьбой за равноправие, поскольку тренажерные залы в то время были предназначены для мужчин, а она хотела выпустить что-то для женщин.