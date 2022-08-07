Джеймс Франко получил роль Фиделя Кастро и оказался в центре скандала. Дочь революционера встала на защиту актера

Джеймс Франко

Джеймс Франко, чья карьера пошла на спад после секс-скандала, получил роль Фиделя Кастро в предстоящем фильме Мигеля Бардема о внебрачной дочери кубинского лидера Алине Фернандес. Это вызвало волну общественного недовольства — многим не понравилось, что Франко утвердили на роль, хотя он не является латиноамериканцем.

Так, американский актер колумбийского происхождения Джон Легуизамо опубликовал в соцсетях пост о культурной апроприации в киноидустрии и призвал бойкотировать фильм.

Как получилось, что это по-прежнему происходит? Голливуд исключает нас, но при этом крадет наши истории? Больше никаких заимствований! Объявим бойкот! У меня нет проблем с Франко, но он не латиноамериканец!

К возмущению Легуизамо присоединились и другие медийные личности, включая его коллегу Джеффа Торреса и писательницу Лиллиам Риверу.

Однако нашлись и те, кто высказался в защиту Джеймса Франко, и среди них оказалась не кто иная, как сама Алина Фернандес.

Над фильмом работают практически одни латиноамериканцы, как в кадре так и за кадром. Но Джеймс Франко очевидно очень похож внешне на Фиделя Кастро, не говоря уже о том, что он обладает необходимыми актерскими навыками и харизмой,

— приводит слова дочери Кастро издание Deadline.

Фидель Кастро

На резонансную историю обратила внимание Ксения Собчак.

Давайте вновь поговорим про старые добрые двойные стандарты левацкой повесточки. У нас тут очередная серия “как же так, белый цисгендерный мужчина играет представителя другой культуры в кино, какой кошмар”. <…> Прогрессивная общественность на стороне латиноамериканцев, журналисты вытирают Франко пол. Что добавляет трагичности его личной истории — он (несмотря на весь свой талант) давно не снимается в большом кино из-за сексуального скандала с домогательствами, его карьера разрушена, а тут роль в инди-фильме и сразу скандалище. Главное помнить, что когда в следующий раз роль белого персонажа (исторического или канонического из литературы) получит представитель отличного этноса (черная русалочка, черные эльфы Толкина, черная Анна Болейн) — это ок, правильно и не надо тут вопросы задавать и заниматься расизмом,

— написала журналистка в своем телеграм-канале.

Фильм Мигеля Бардема “Алина с Кубы” рассказывает о судьбе Алины Фернандес, которая узнала о том, кто ее отец, в 10 лет, и стала одним из главных критиков Фиделя Кастро. Девушку признали диссиденткой и запретили ей выезжать за пределы Кубы. Однако в 1993 году Фернандес смогла переехать в Испанию, а затем в Майами.