Культура02

Джессика Честейн прибыла с визитом в Киев

Джессика Честейн прибыла с визитом в Киев

Новости





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Джессика Честейн

Джессика Честейн (“Опасная игра Слоун”, “Интерстеллар”, “Прислуга”) посетила Украину. В сети распространилось видео, на котором голливудская актриса запечатлена выходящей из поезда на вокзале Киева.

Джессика Честейн в Киеве

Джессика Честейн в Киеве

Звезду встречала официальная делегация. Как сообщают украинские СМИ, в ходе визита Джессика планирует посетить детскую больницу, съездить в Ирпень и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Актриса неоднократно выступала с заявлениями в поддержку Украины и восхищалась “храбростью украинских женщин”.

Джессика Честейн в фильме "Опасная игра Слоун"Джессика Честейн в фильме “Опасная игра Слоун”

Ранее на Украине побывали другие представители Голливуда — Анджелина Джоли, Бен Стиллер и Шон Пенн.


PetelinaОльга Петелина


Фото
Gettyimages.ru/Кадры из видео


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