Джессика Бил рассказала, как ей удается сохранять брак с Джастином Тимберлейком

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Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Джессика Бил раскрыла секреты крепкого брака с Джастином Тимберлейком на премьере криминального сериала “Кэнди”, в котором актриса снялась в главной роли.

Мероприятие, посвященное выходу сериала на стриминговой платформе Hulu, проходило 9 мая. Джессика появилась на нем в сопровождении Джастина, за которого она вышла замуж десять лет назад. Репортер издания ET поинтересовалась у актрисы, как ей удается поддерживать новизну в отношениях с супругом и сохранять брак на протяжении такого долгого времени.

Это и правда хороший вопрос. Думаю, здесь я должна отдать должное Джастину. Есть одна вещь, которую он всегда мне говорит: “Пусть мы и женаты, но нам надо продолжать ходить на свидания”, и он прав в этом. Надо уметь находить время друг на друга, уметь ставить друг друга в приоритет. И делать вместе то, что вам нравится.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк на премьере сериала “Кэнди”

По словам Джессики, каждый выход в свет с мужем она воспринимает как свидание, включая премьеру “Кэнди”.

Всегда приятно праздновать достижения, которыми ты гордишься. А когда с тобой рядом любимый, с которым ты можешь выпить бокал вина — это очень особенные моменты.

Актриса признала, что в ее семье не всегда все безоблачно, но в трудные периоды она старается искать точки соприкосновения. Во многом ей и Джастину помогает чувство юмора. В одном из прошлых интервью ET Бил рассказывала, как они с мужем вместе смеялись над ее кудрявым париком в сериале “Кэнди” — после того, как в сети его сравнили с прической, которую Тимберлейк носил во времена NSYNC.

Джессика Бил в сериале “Кэнди” Если серьезно, у него правда были чудесные кудряшки. И у его мамы до сих пор короткие кудрявые волосы — очень крутая хипстерская прическа. Забавно, в этом парике я похожа одновременно на них обоих.

Охотно беседуя с журналистами о своем супруге, Джессика все же избегает темы, которая многих поклонников пары интересует больше всего — слухов о том, что Джастин изменил жене с актрисой Алишей Вейнрайт. После того, как в сети появились свидетельства тесного общения Вейнрайт и Тимберлейка, последний публично извинился перед Бил за “неподобающее поведение”, отрицая при этом факт измены.

Джессика Бил с детьми

Издание Us Weekly писало, что пара даже обратилась за помощью к квалифицированному семейному психологу, чтобы вернуть доверие в отношениях. По словам инсайдеров, Джастин сделал все возможное, чтобы вновь завоевать Джессику.