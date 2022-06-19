Дженнифер Лопес во время концерта представила дочь Эмму как небинарную персону

Эмма и Дженнифер Лопес

На днях в Лос-Анджелесе состоялся концерт Дженнифер Лопес, на котором певица исполнила дуэт со своей 14-летней дочерью Эммой и представила ее как небинарную персону.

Дженнифер не делала громких заявлений о самоопределении Эммы, однако, приглашая ее на сцену, использовала местоимения “их/они”.

Я постоянно зову их спеть вместе со мной, но они все время отказываются, так что это особый случай. Они очень, очень заняты. Но я их убедила, это обошлось мне недешево. Но они стоят каждого пенни, потому что это мой любимый партнер для пения в дуэте.

После такого представления Эмма вышла к матери в розовом наряде и с радужным микрофоном, из-за чего у публики не осталось сомнений, что это был своего рода каминг-аут.

Эмма Энтони

Напомним, что у Дженнифер Лопес двое детей от бывшего мужа Марка Энтони — Эмма и Макс, они близнецы.

Дженнифер Лопес и Эмма

Ранее Эмма уже выступала в дуэте с мамой на Суперкубке в 2020 году. Тогда она вышла на сцену в платье, и повседневной жизни тоже часто их носила. Однако за прошедшие два года стиль Эммы изменился, она коротко постриглась и стала предпочитать гендерно-нейтральную одежду.

Эмма и Дженнифер Лопес на Суперкубке