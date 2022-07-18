Дженнифер Лопес рассказала о свадьбе с Беном Аффлеком: “Мы сделали это”

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес подтвердила тайную свадьбу с Беном Аффлеком в Лас-Вегасе, о которой накануне сообщили СМИ. Певица рассказала о церемонии на своем сайте “On the JLo”.



Дженнифер Лопес



Бен Аффлек и Дженнифер Лопес



Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, любовь терпелива. Вчера вечером мы прилетели в Вегас, стояли в очереди за документами вместе с четырьмя другими парами. Все мы желали одного и того же — чтобы мир признал нас партнерами, заявить о своей любви всему миру через древний и почти универсальный символ брака.

С лучшими свидетелями, которых мы только могли себе представить, в платье из старого фильма и жакете из гардероба Бена, мы прочитали наши собственные клятвы в маленькой часовне и обменялись кольцами, которые будем носить всю оставшуюся жизнь.

Это была лучшая свадьба, которую мы могли себе представить, о которой мы мечтали давным-давно, и та, которая стала реальностью.

Как сообщают западные СМИ, Лопес также взяла фамилию Аффлека после свадьбы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились в 2001 году, а в 2002 году стало известно об их романе. Через несколько месяцев актер сделал своей возлюбленной предложение, однако до свадьбы, назначенной на осень 2003 года, дело так и не дошло: почти перед самой церемонией Лопес и Аффлек приняли решение ее отложить, после чего расстались.

Осенью прошлого года пара возобновила отношения, а в апреле 2022 года они снова обручились.