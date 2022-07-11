Дженнифер Лопес рассказала о пережитых в молодости панических атаках: “Мне казалось, что я непобедима”

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес опубликовала сообщение на своем сайте OnTheJLo и рассказала, как столкнулась с психологическими проблемами из-за переутомления. Певица рассказала, что в самом начале своей карьеры она была сосредоточена на работе и даже довела себя до панических атак.

В моей жизни было время, когда я спала от трех до пяти часов в сутки. Я весь день проводила на съемочной площадке и всю ночь в студии, а по выходным устраивала вечеринки и снимала клипы. Мне было около 20 лет, и мне казалось, что я непобедима.

Из-за чрезмерной нагрузки певица однажды почувствовала себя плохо: ей даже пришлось отправиться в больницу.

Однажды я сидела в трейлере, и вдруг недостаток сна и постоянный стресс дали о себе знать. Я перенесла сильнейшую паническую атаку, правда, тогда я еще не знала, как именно это называется. Я сидела и не могла пошевелиться, в глазах потемнело. Меня нашел мой охранник и сразу отвез к врачу.

Когда мы приехали к врачу, я снова могла говорить и была очень напугана. Мне казалось, что я схожу с ума. Сейчас Лопес отмечает, что в то время очень мало думала о своем здоровье, однако позже поняла, что ей нужно поменять образ жизни. На тот момент я совершенно не думала о своих потребностях и игнорировала сигналы своего тела. Но после этого случая я начала свой путь к здоровью. Чтобы чувствовать себя лучше, она стала спать больше семи часов в день, отказалась от кофеина и начала тренироваться каждый день.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала, какие отношения у нее были в детстве с матерью. Певица призналась, что мать “выбила из нее всю дурь”.