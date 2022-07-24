Дженнифер Лопес отметила 53-й день рождения откровенной фотосессией и рассказала про комплименты от Бена Аффлека: “Я счастливее, чем когда-либо”

Дженнифер Лопес

В свой 53-й день рождения Дженнифер Лопес (его она отмечает сегодня, 24 июля) опубликовала фото в обнаженном виде. Так она презентовала новую линейку своего бренда JLo Beauty — JLo Body. По словам певицы, на расширение ассортимента и выпуск бальзама для ягодиц ее вдохновила история ее мамы — Джей Ло с юных лет наблюдала, как та переживала из-за целлюлита.

Я помню, как она хотела, чтобы была какая-то волшебная формула, которая просто заставит его исчезнуть. Но мы знаем, что правда состоит в том, что такой формулы нет,

— признает Джей Ло, которая в вопросах поддержания формы ставит на регулярные занятия спортом.

Дженнифер Лопес

Тем не менее, по словам певицы, вместе со специалистами ей удалось разработать формулу, которая визуально улучшает кожу. Так, в состав крема входят розовый перец для сглаживания растяжек, экстракт семян гуараны для разглаживания кожи, кофеин для подтяжки, пептиды для повышения выработки коллагена и мощные увлажнители, такие как масло ши и гиалуроновая кислота.

Повышенное внимание к ягодицам не чуждо и самой Джей Ло — широко известно, что как-то знаменитость застраховала эту часть тела на 27 млн долларов.

В эксклюзивном интервью изданию People Лопес рассказала, что забота о себе ведет к уверенности.

Я чувствую себя наиболее уверенно, когда высыпаюсь, занимаюсь уходом за кожей, а также фитнесом и питанием. Когда я выхожу из ритма, я чувствую себя не в своей тарелке,

— призналась певица.

Дженнифер также отметила, что “у красоты нет срока годности”.

Я считаю, что вы можете выглядеть и чувствовать себя потрясающе и сексуально в любом возрасте,

— сказала она.

Человек, который разделяет это мнение Лопес и регулярно делает ей комплименты, — ее новый муж Бен Аффлек, вместе с которым она сейчас наслаждается медовым месяцем в Париже. Лопес поделилась некоторыми подробностями.

Он говорит: “Ты мне нравишься, когда на тебе ничего нет. Ни укладки, ни макияжа, только ты в своей собственной коже”. Он действительно ценит это. И это заставляет меня чувствовать себя действительно уверенной и красивой,

— рассказала Дженнифер.

Я в своем возрасте, но я чувствую себя потрясающе и счастливее, чем когда-либо. Все только начинается,

— призналась певица.