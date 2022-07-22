Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже после свадьбы в Лас-Вегасе: фото

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

После скромной свадьбы в Лас-Вегасе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились в город любви — Париж. Пару заметили вчера в ресторане Le Matignon. По данным инсайдера People, пара прибыла в аэропорт на частном самолете и сразу же отправилась на романтическую прогулку. Зайдя в ресторан рядом с Елисейскими Полями, самые знаменитые молодожены мира держались за руки и попросили столик на открытой террасе. Для вечернего выхода Лопес выбрала длинное красное платье и уложила волосы в свободную прическу с прядями, обрамляющими лицо.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Пара провела около двух часов в ресторане и танцевальном клубе, прежде чем отправиться обратно в свой отель.

Компанию в поездке в Париже им составили их дети: дочь Дженнифер, Эмма, и дочь Бена, Серафина. Вероятно, девочки были и свидетелями на свадьбе — ранее пастор рассказал, что именно дети звезд были их свидетелями, но не уточнил, кто именно.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой и дочерью Аффлека Серафиной

Считать ли это официальным медовым месяцем или спонтанной романтической поездкой, пока неясно. Ранее инсайдеры из окружения пары заявляли, что планированием медового месяца они пока не занимаются.

Дженнифер говорит, что каждый день с Беном — это медовый месяц,

— сказал источник изданию People.