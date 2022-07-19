Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют устроить большое торжество по случаю свадьбы

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые накануне поженились в Лас-Вегасе, собираются устроить торжество для друзей и близких по случаю свадьбы. Об этом сообщает издание People со ссылкой на свои источники.

По словам инсайдера, Лопес и Аффлек “планируют устроить большую вечеринку, чтобы отпраздновать свадьбу с семьей и друзьями”. А вот насчет медового месяца у пары планов пока нет. У них еще не запланирован медовый месяц. Дженнифер говорит, что каждый день с Беном — это медовый месяц. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, любовь терпелива. Вчера вечером мы прилетели в Вегас, стояли в очереди за документами вместе с четырьмя другими парами. Все мы желали одного и того же — чтобы мир признал нас партнерами, заявить о своей любви всему миру через древний и почти универсальный символ брака, — написала Дженнифер Лопес в письме, опубликованном на ее сайте On the JLo.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились в 2001 году и вскоре начали встречаться. Аффлек даже сделал предложение певице: свадьба была назначена на сентябрь 2003 года. Но важное событие так и не состоялось: незадолго до свадьбы пара решила взять паузу, а вскоре и вовсе завершила отношения. Как позже заявляла Дженнифер в интервью, одной из причин стало повышенное внимание прессы к их роману.

После расставания у каждого из них были другие отношения: Аффлек был 13 лет женат на Дженнифер Гарнер, от которой у него есть две дочери и сын, а Лопес была замужем за Марком Энтони, у них двое общих детей.

Спустя 17 лет после отмены помолвки пара воссоединилась: об их новом романе стало известно в конце прошлого года, а весной 2022 года Бен Аффлек во второй раз сделал возлюбленной предложение.