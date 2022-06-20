Дженнифер Лопес дала понять, что ее дочь не считает себя девочкой

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес официально представила свою 14-летнюю дочь Эмму как небинарную персону.
Лопес выступила в Лос-Анджелесе вместе со своей наследницей. Певица пригласила на сцену дочь, использовав местоимение «они». Это значит, что Эмма не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу.
Исполнительница старается во всем поддерживать дочь, поэтому, не стесняясь ее неопределенности, демонстрирует публике. Лопес дает ей полную свободу самоопределения — даже если это касается гендера.
В Голливуде уже были примеры, когда дети селебрити не понимали, кто они — мальчик или девочка. Так, наследница актерской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло пила гормональные препараты для смены пола.