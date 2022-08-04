Дженнифер Кулидж рассказала, что у нее было 200 сексуальных партнеров — благодаря роли мамы Стифлера в “Американском пироге”

Дженнифер Кулидж

Актриса Дженнифер Кулидж, которая получила широкую известность благодаря роли мамы Стифлера в фильме “Американский пирог”, рассказала в интервью для Variety о том, какую популярность принес ей этот проект. В частности, призналась, что роль в суперпопулярной молодежной комедии обеспечила ей бурную личную жизнь.

Сексуальная жизнь была очень насыщенной после “Американского пирога”. Этот фильм принес много бонусов — ну, например, 200 человек, с которыми я никогда не переспала бы, если бы не это кино,

— сказала актриса.

В фильме Кулидж сыграла мать одного из главных героев, которая соблазняет друга сына. Именно после выхода этой ленты широко популярным стал термин MILF (Mother I’d Like To F*ck — “Мама, с которой я переспал бы”) — так героиню Кулидж называли персонажи “Пирога”.



Дженнифер Кулидж в фильме “Американский пирог”

На момент съемок “Американского пирога” Дженнифер было 38 лет, и у нее была совсем небогатая фильмография. Роль роковой соблазнительницы моментально сделала ее знаменитой и обеспечила место в мировой поп-культуре, а образ “мамы Стифлера” стал знаковым.

Сейчас Дженнифер участвует в мюзикле “Блондинка в законе” в Лондоне. Она играет свою героиню Полетт из одноименной комедии 2001 года. На вопрос о съемках “Блондинки в законе 3” актриса ответила, что “очень взволнована, но еще не видела сценария”. Также Кулидж занята на съемочной площадке второго сезона сериала “Белый лотос” — он выйдет в октябре. О сходстве со своей героиней Таней Дженнифер говорит:

Моей слабостью всегда были мужчины, и я, как многие женщины, часто растрачивала себя на них. Немалую часть жизни я провела, гоняясь за недоступными мужчинами, и это ни к чему не приводило.

О личной жизни Кулидж известно совсем мало. В предыдущих интервью она упоминала, что долгое время после премьеры “Американского пирога” заводила романы исключительно с мужчинами помладше. По информации прессы, в начале 2000-х актриса встречалась с комиком Крисом Каттаном, который был младше ее почти на 10 лет. Ходили даже слухи о свадьбе. Сейчас в некоторых статьях о Дженнифер говорится, что она замужем за мужчиной по имени Том Махони. В других предполагается, что актриса не состоит в браке. Сама она в последнее время говорит лишь, что счастлива в личной жизни, однако имени партнера не называет.