Дженнифер Грей рассказала о романе с Джонни Деппом и прокомментировала его суд с Эмбер Херд

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Дженнифер Грей

Дженнифер Грей (“Грязные танцы”) в интервью с изданием ET высказалась о судебном процессе между Джонни Деппом, с которым она встречалась и даже была помолвлена, и Эмбер Херд.

Мое сердце болит за всех, кто участвует в этих разбирательствах. Все это очень грустно. Я просто хочу, чтобы все как можно скорее решилось и у всех все было хорошо,

— сказала актриса.

Она также поделилась воспоминаниями о романе с Деппом, который закрутился в 1989 году — тогда актер был звездой сериала “Джамп стрит, 21” и еще не успел сняться в картинах, которые позже сделают его знаменитым на весь мир. По словам Грей, Депп помог ей пережить болезненное расставание с Мэттью Бродериком.

Мы были молоды. Для меня этот парень был ответом на все мои проблемы. Он был милым, любящим, романтичным, красивым, сходил по мне с ума. Я отчаянно нуждалась в том, чтобы увлечься таким парнем, каким был Джонни Депп в 1989 году. Поверьте, мне это было необходимо. В душе я истекала кровью, и этот парень буквально спас меня.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Напомним, что разрыву актрисы с Бродериком предшествовала страшная авария. В 1987 году Мэттью, будучи за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погибли две женщины. Грей, находившаяся в машине вместе с возлюбленным, впала в тяжелую депрессию.

В интервью изданию People актриса также говорит о том, что ее роман с Деппом был “компенсацией” за все, что она пережила в предыдущих отношениях.

Это был настоящий пожар. Я все время спрашивала себя: “Неужели это правда со мной происходит?” Я никогда раньше не встречала такого парня.

Довольно быстро Депп и Грей обручились, однако впоследствии актриса приняла решение расторгнуть помолвку. В своих мемуарах, которые вышли в свет в этом месяце, Дженнифер рассказывает, что в какой-то момент Джонни стал чересчур мнительным и вспыльчивым.

Мэттью Бродерик в фильме “Феррис Бьюллер берет выходной”

Он мог проспать самолет в Лос-Анджелес, а вернувшись, начать сходить с ума от ревности и допрашивать меня, как параноик, чем я занималась в его отсутствие. Он стал более угрюмым и отстраненным. Я не могла понять, куда исчез тот общительный, смешной, преданный, обожающий меня парень.

Грей связывает изменения в характере Деппа с его неудовлетворенностью карьерой в тот период. Отчасти ее воспоминания перекликаются с показаниями Эмбер Херд, которая тоже говорила о вспыльчивом характере Джонни и называла его ревнивцем.

На прошлой неделе Херд начала давать показания в качестве ответчика на судебном процессе, который инициировал Депп. Актер подал в отношении бывшей супруги иск о клевете из-за статьи, в которой та рассказала о пережитом домашнем насилии.