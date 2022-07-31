Дженнифер Гарнер посоветовала женщинам не злоупотреблять “уколами красоты” и поменьше смотреть в зеркало

Дженнифер Гарнер

В новом интервью Harper’s Bazaar Дженнифер Гарнер посоветовала женщинам меньше думать о возрастных изменениях кожи и не злоупотреблять “уколами красоты”.

Будьте очень осторожны, когда дело касается инъекций в лицо. Будьте предельно осмотрительны и ждите так долго, как только сможете, прежде чем что-либо себе вколоть. Не думайте, что раз вам 37, то вам уже показаны уколы. Вы не должны наносить тонну макияжа и постоянно делать инъекции,

— сказала актриса, которой в апреле текущего года исполнилось 50 лет.

Я всегда даю один и тот же совет, когда речь заходит о красоте: меньше смотрите в зеркало, меньше зацикливайтесь. Пусть мир увидит, что вы можете тратить время на что-то получше. Мы смотрим на свои лица гораздо чаще, чем люди в прошлом, и это не приносит никакой пользы. Мы становимся одержимы изменениями в нашей внешности и тем, как исправить что-то на лице.

Ранее Дженнифер уже заявляла журналистам о своем желании “нормализовать” естественность. Актриса не стремится все время выглядеть идеально, как на красной дорожке, и в обычной жизни использует минимум косметики. В то же время ей нравится видеть восхищение на лицах своих детей, когда время от времени она “принаряжается”. Напомним, что у Гарнер две дочери и сын от Бена Аффлека.