Дженнифер Энистон вручила награду за пожизненные достижения отцу, который бросил ее в детстве

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Дженнифер и Джон Энистон

На ежегодной церемонии вручения премии Daytime Emmy Awards Дженнифер Энистон вручила награду своему отцу за пожизненные достижения в области телевидения, сообщает People. Джон Энистон больше всего известен тем, что на протяжении 37 лет исполнял роль Виктора Кириакиса в сериале “Дни нашей жизни”.

Награждение было виртуальным, поскольку ни Джон, ни Дженнифер не смогли присутствовать не церемонии. Звезда сериала “Друзья” поздравила отца, записав для него специальное видеообращение.

Для меня это особенный момент. Это возможность отдать должное настоящей иконе дневного телевидения и признать все достижения замечательного и уважаемого актера, который приходится мне отцом. Джон Энистон неустанно работает на телевидении уже более полувека. Он одновременно снимался во всех возможных мыльных операх. Назовите любую — наверняка он в ней играл. Его карьера — это то, что можно назвать достижением всей жизни.

Дженнифер Энистон с отцом

Отношения Дженнифер с отцом не всегда были теплыми. В одном из интервью актриса призналась, что, когда она была ребенком, в ее семье царила токсичная атмосфера. Ее родители “не были добры друг к другу”, и она не чувствовала себя в безопасности. Однако именно благодаря этому опыту она научилась смотреть на жизнь позитивно (“Жизнь дает тебе одни лимоны? Сделай из них лимонад!”) и дала себе зарок, что никогда не заставит других испытать то, что когда-то испытывала сама.

Родители Дженнифер развелись, когда ей было всего 9 лет. По словам актрисы, однажды отец просто ушел из семьи, не попрощавшись. Дженнифер отправилась на день рождения к подруге, а когда вернулась, его уже не было. Джон пропал на год, а потом вдруг позвонил дочери и предложил встретиться. С тех пор они стали иногда проводить время вместе, но Дженнифер все же долго не могла простить отца.

В последнее время отношения Дженнифер и Джона наладились, во многом благодаря пандемии.

После кризиса с коронавирусом они разговаривают по телефону почти каждый день. И это не просто короткие разговоры. [Дженнифер] как будто осознала, что жизнь очень коротка, и хочет, чтобы ее отношения с Джоном были самыми лучшими. Он в восторге от того, что они помирились,

— сообщил источник из окружения актрисы.

Сейчас Дженнифер тепло отзывается об отце и публикует совместные фотографии с ним в соцсетях. Напомним, что мать Энистон, актриса Нэнси Доу, умерла в 2016 году в возрасте 79 лет.