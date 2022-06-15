Дженнифер Энистон пожаловалась на голливудских звезд, которые “прославились, ничего не делая”. Ее раскритиковали

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Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон высказалась о знаменитостях, которые прославились, не имея особых талантов, чем вызвала гнев многих комментаторов.

Актриса приняла участие в видеопроекте издания Variety под названием Actors on Actors, в рамках которого кинозвезды интервьюируют друг друга. Партнером Энистон стал Себастьян Стэн, и в какой-то момент выпуска актеры начали обсуждать скандал с украденным секс-видео Томми Ли и Памелы Андерсон (как раз об этом рассказывает сериал “Пэм и Томми”, в котором недавно появился Стэн).

Это случилось как раз в то время, когда интернет начал формировать совершенно новую культуру, в которой люди становились знаменитыми, в целом ничего не делая. И при этом построили невероятные карьеры. А их репутация… Я имею в виду Пэм, Пэрис Хилтон, — прокомментировала историю 1995 года Энистон.

Мне кажется, нам повезло по крайней мере немного почувствовать вкус индустрии до того, как она стала такой, как сегодня… Сейчас множество стриминговых сервисов, кто-то становится звездой благодаря тиктоку, кто-то благодаря ютьюбу, инстаграму. Все это как будто бы обесценивает профессию актера. Беседа Энистон и Стэна набрала множество позитивных комментариев, однако нашлось и немало недовольных, которые высказались по поводу слов Дженнифер о незаслуженно популярных знаменитостях.

Пользователи поспешили припомнить звезде тот факт, что она сама попала в Голливуд далеко не “с улицы”. Энистон родом из актерской семьи: ее отец Джон Энистон был популярен благодаря сериалу “Дни нашей жизни”, ее мама Нэнси Доу также снималась в кино. Дженнифер Энистон постоянно играет одного и того же персонажа — просто очередную версию самой себя в каждом фильме, совершенно ничего нового… Вечно какое-нибудь дитя непотизма без таланта хочет заявить о себе, — комментирует пользователь @est_muyunda.

Скучаю по тем временам, когда можно было прославиться, просто родившись богатым и привилегированным, — вот что она хотела сказать, — иронизирует пользователь @firstkiller. Некоторых так бесит, что индустрия стала более открытой, более инклюзивной, что появился шанс у людей с разным бэкграундом, у которых не было ничего, кроме мобильного телефона, чтобы показать миру свой талант… Давайте и дальше бесить их этим, — высказывается еще один комментатор, @jd_occasionally.

Словом, многие рассерженные пользователи считают, что Энистон следовало бы воздержаться от выражения своего мнения на этот счет, раз уж попасть в Голливуд ей помогли родственные связи. Другие, впрочем, пишут, что замечание актрисы вполне справедливо: