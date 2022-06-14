Дженнифер Энистон показала платье из “Друзей”, которое носит до сих пор

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Дженнифер Энистон
Стилист Дженнифер Энистон Крис Макмиллан опубликовал на своей странице фото звездной клиентки, и кроме обновленного образа актрисы публику заинтересовал ее наряд — поклонники сериала “Друзья” без труда узнали его. 53-летняя Энистон позирует для селфи в платье с мелким цветочным принтом и кружевом, которое 20 лет назад носила Моника — героиня Кортни Кокс. А именно — в восьмом сезоне, он закончился в мае 2002 года.
Крис Макмиллан и Дженнифер Энистон
Кортни Кокс в сериале “Друзья”
Про это, кстати, Дженнифер уже рассказывала в интервью для People год назад. Тогда актриса сказала, что забрала платье после окончания съемок, и оно ей до сих пор как раз.
Оно, наверное, уже раза четыре выходило из моды и возвращалось,
— сказала на это Кортни Кокс. Энистон же ответила, что такое платье “всегда будет в моде”. Актрисы дружат еще со времен съемок сериала, так что подобные “рокировки” в плане гардероба совсем не удивили их поклонников.
Кое-кто из актерского состава “Друзей” тоже забрал отдельные детали реквизита шоу на память: так, Лиза Кудроу признавалась, что носит кольца своей героини Фиби Буффе, а Дэвид Швиммер оставил себе табличку “Профессор Геллер” из кабинета его персонажа Росса Геллера.
Источник
Page Six
Фото
Соцсети/Кадр из сериала