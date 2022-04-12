Джен Псаки: Вашингтон намерен отправить на Украину артиллерию

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон
прорабатывает передачу Украине артиллерии. Так, один из помощников
президента США Джо Байдена провел двухчасовую беседу с украинскими чиновниками
о возможности предоставления подобной военной помощи.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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