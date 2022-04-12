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    Джен Псаки: Вашингтон намерен отправить на Украину артиллерию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Федеральное агентство новостей

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    Федеральное агентство новостей

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон
    прорабатывает передачу Украине артиллерии. Так, один из помощников
    президента США Джо Байдена провел двухчасовую беседу с украинскими чиновниками
    о возможности предоставления подобной военной помощи.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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