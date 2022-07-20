Джеки Чан снимет фильм в Сирии о китайских дипломатах

Известный 68-летний гонконгский актер и режиссер Джеки Чан стал исполнительным продюсером фильма, посвященного эвакуации китайских дипломатов, передает РИА Новости.
По информации источника, в кинокартине под названием Home Operation (ред. перевод — Домашняя операция), заказчиком которой выступило правительство КНР, покажут события из придуманной страны Поман, где разворачивается жестокая гражданская война.
Уточняется, что основой сюжетной линии стали беспорядки в Йемене, произошедшие в 2015 году.
«Фильм рассказывает о человеческих судьбах, сюжет строится вокруг того, как китайское правительство эвакуирует своих дипломатов и других граждан, а также иностранцев из некой ближневосточной страны, где разгорелась гражданская война», — сообщил организации Art Maker Production Зияд Али, ставший участником в работе над фильмом.
Он указал, что 40% кинопроекта будет отснято в городах Сирии. Данное решение было связано с тем, что продюсеры фильма «искали места, где имеются разрушенные войной районы и ближневосточный колорит».