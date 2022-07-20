Джеки Чан снимет фильм в Сирии о китайских дипломатах

«Фильм рассказывает о человеческих судьбах, сюжет строится вокруг того, как китайское правительство эвакуирует своих дипломатов и других граждан, а также иностранцев из некой ближневосточной страны, где разгорелась гражданская война», — сообщил организации Art Maker Production Зияд Али, ставший участником в работе над фильмом.