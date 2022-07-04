Джефф Безос раскритиковал президента и администрацию США. Белый дом ответил

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Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос, который занимает второй место в рейтинге богатейших людей планеты, обвинил администрацию США в непонимании рынка.

Это заявление он сделал после призыва президента Джо Байдена к владельцам заправок снизить цены на бензин. Белый дом в ответ раскритиковал миллиардера за поддержку стремления корпораций нажиться на американцах.

Инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание основной динамики рынка.

Джефф Безос





Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила Безосу на своей официальной странице в Twitter. Она отметила, что цена на нефть упала почти на 15 долларов за месяц, но цены на заправках почти не снизились. По мнению пресс-секретаря, это не «базовая динамика рынка», а «рынок, который подводит американских потребителей»: «Но, предполагаю, ничего удивительного нет в том, что вы думаете, что использование нефтегазовыми компаниями доминирующего положения на рынке для того, чтобы извлекать рекордную прибыль за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика».

Ранее Джой Байден сделал такое заявление: «Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас, время войны и глобальной опасности, снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас».

Ранее Илон Маск раскритиковал Джо Байдена и федеральное правительство США за инфляцию.