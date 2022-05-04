Джастин Бибер рассказал о нервном срыве после свадьбы с Хейли Бибер: “Я думал, что брак избавит меня от всех проблем”

Джастин и Хейли Бибер

Джастин Бибер в интервью изданию People рассказал, что пережил нервный срыв после свадьбы с Хейли Бибер. Музыкант сказал, что у него было много психологических проблем, когда он женился, и он полагал, что брак поможет ему с этим справиться. Я думал, что свадьба просто решит все мои проблемы, но этого не произошло. Поэтому у меня случился небольшой срыв. На самом деле это просто означает, что ты лицемер.

Ты хочешь, чтобы твоя жена делала то, что ты не делаешь сам. И это все выглядит так, как будто ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что ты не тот человек, кем себя считал, — сказал музыкант.

Музыкант добавил, что вдвоем с Хейли им удалось справиться с этими проблемами.

Сама Хейли ранее тоже рассказывала, что в начале их брака у них были сложности. Кроме того, ситуацию усугубляла и реакция общественности на их брак — после свадьбы с Бибером Хейли начали травить поклонники Селены Гомес, которые винили жену артиста в разрыве Селены и Джастина.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться в 2018 году, всего через несколько месяцев после расставания Бибера и Гомес. В июле того же года Джастин Бибер сделал своей возлюбленной предложение, а в сентябре они поженились.