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Джаралла: обстрелами Антоновского моста в Херсоне ВСУ раскрывают позиции РСЗО HIMARS

Джаралла: обстрелами Антоновского моста в Херсоне ВСУ раскрывают позиции РСЗО HIMARS
U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне из американских реактивных систем HIMARS, однако не нанесли объекту критических повреждений, сообщил телеканал «360». Как отметил крымский политолог Владимир Джаралла, ремонта требует дорожное покрытие моста, а специалисты уже начали заделывать дыры.

Говоря о попытке ВСУ разрушить Антоновский мост, эксперт заявил, что украинская армия пытается нарушить логистику в рамках широко разрекламированного «наступления», однако выходит у нее плохо.

Джаралла не исключил, что в ближайшее время интенсивность украинских обстрелов увеличится, однако это позволит российским войскам вычислить местоположение поставленных Киеву РСЗО HIMARS.

«Украинская сторона усиливает обстрелы. Но в результате удается понять, где находятся те самые разрекламированные американские установки HIMARS, которые должны стать целью авиаударов», — отметил он.

В завершение Джаралла подчеркнул, что из-за высокой вероятности очередных обстрелов движение по мосту для гражданских будет временно закрыто.

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