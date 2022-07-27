Джаралла: обстрелами Антоновского моста в Херсоне ВСУ раскрывают позиции РСЗО HIMARS

Украинские военные вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне из американских реактивных систем HIMARS, однако не нанесли объекту критических повреждений, сообщил телеканал «360». Как отметил крымский политолог Владимир Джаралла, ремонта требует дорожное покрытие моста, а специалисты уже начали заделывать дыры.