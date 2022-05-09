Джабаров: посты Зеленского в соцсетях и обеление нацизма на Украине связаны между собой

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Член Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский сопроводил пост о 9 мая снимком военного с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова».
Первый замглавы международного комитета в беседе с RT отметил, что публикация такого рода фотографий и обеление нацизма связаны между собой. По его словам, Европа защищает украинский неонацизм и закрывает глаза на бесчинства ВСУ и «Азова»* (нацбатальон, против членов которого возбуждены уголовные дела в РФ).
Президент Украины «никогда и не осуждал «Азов», указал Джабаров. Сенатор отметил, что украинские власти выражают интересы тех нацистов, которые находятся сейчас у власти.
Ранее Зеленский на своих страницах в соцсетях опубликовал пост с фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема дивизии СС «Мертвая голова». Позже фотографию убрали, но она осталась на странице минобороны Украины.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела