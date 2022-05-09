Джабаров: посты Зеленского в соцсетях и обеление нацизма на Украине связаны между собой

Первый замглавы международного комитета в беседе с RT отметил, что публикация такого рода фотографий и обеление нацизма связаны между собой. По его словам, Европа защищает украинский неонацизм и закрывает глаза на бесчинства ВСУ и «Азова»* (нацбатальон, против членов которого возбуждены уголовные дела в РФ).