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    Джабаров: посты Зеленского в соцсетях и обеление нацизма на Украине связаны между собой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Джабаров: посты Зеленского в соцсетях и обеление нацизма на Украине связаны между собой

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    Council.gov.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

    Член Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский сопроводил пост о 9 мая снимком военного с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова».

    Первый замглавы международного комитета в беседе с RT отметил, что публикация такого рода фотографий и обеление нацизма связаны между собой. По его словам, Европа защищает украинский неонацизм и закрывает глаза на бесчинства ВСУ и «Азова»* (нацбатальон, против членов которого возбуждены уголовные дела в РФ).

    Президент Украины «никогда и не осуждал «Азов», указал Джабаров. Сенатор отметил, что украинские власти выражают интересы тех нацистов, которые находятся сейчас у власти.

    Ранее Зеленский на своих страницах в соцсетях опубликовал пост с фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема дивизии СС «Мертвая голова». Позже фотографию убрали, но она осталась на странице минобороны Украины.

    • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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